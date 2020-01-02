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Названы дни бесплатной работы музеев Киева в январе: график

Названы дни бесплатной работы музеев Киева в январе: график - Фото
Фото: unsplash.com
02.01.2020, 16:53

Посетителей просят заранее уточнять условия бесплатного посещения

Столичные музеи традиционно раз в месяц проводят день открытых дверей. Об этом сообщает Большой Киев.

График:

6 января

Национальный историко-архитектурный музей "Киевская крепость", ул. Госпитальная, 24а.

8 января

Национальный музей "Киевская картинная галерея", ул. Терещенковская, 9 (до 14:00);
Национальный научно-природоведческий музей, ул. Богдана Хмельницкого, 15 (10:00 — 13:00);
Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко, ул. Терещенковская, 15/17.

9 января

Музей выдающихся деятелей украинской культуры Л. Украинки, М. Лысенко, П. Саксаганского, М. Старицкого, ул. Саксаганского, 97/95б/95. 

14 января

Музей-мастерская И. Кавалеридзе, Андреевский спуск, 21. 

16 января

Музей выдающихся деятелей украинской культуры Л. Украинки, М. Лысенко, П. Саксаганского, М. Старицкого, ул. Саксаганского, 97/95б/95. 

26 января

Литературно-мемориальный музей-квартира П. Тычины, ул. Терещенковская, 5;
Литературно-мемориальный музей Максима Рыльского, ул. М. Рыльского, 7;
Литературно-мемориальный дом-музей М. Заньковецкой, ул. Б. Васильковская, 121;
Национальный художественный музей Украины, ул. Грушевского, 6. 

27 января

Национальный музей истории Украины, ул. Владимирская, 2;
Музей театрального, музыкального и киноискусства Украины, ул. Лаврская, 9, к. 26;
Музей гетманства, ул. Спасская, 16б;
Национальный музей украинского декоративного искусства, ул. Лаврская, 9 (для школьников и студентов). 

28 января

Музей становления украинской нации, ул. Лаврская, 27 (для пенсионеров, многодетных семей и лиц с инвалидностью I-II группы).

29 января

Национальный музей литературы Украины, ул. Б. Хмельницкого, 11;
Литературно-мемориальный дом-музей Т. Г. Шевченко, ул. Т. Шевченко, 8а;
Национальный заповедник "София Киевская", ул. Владимирская, 24 (пенсионеры).

30 января

Мемориальный дом-музей Т. Г. Швченко, ул. Вышгородская, 5;
Национальный музей Тараса Шевченко, бул. Т. Шевченко, 12;
Историко-мемориальный музей Михаила Грушевского, ул. Паньковская, 9.

31 января

Музей украинской диаспоры, ул. Московская, 40б;
Музей партизанской славы, ул. Славгородская (парк Партизанской славы).

Всегда работают бесплатно:

Музей вторсырья, ул. Сагайдака, 112;
Музей канализации, Харьковское шоссе, 50а.

Администрация музеев просит посетителей заранее уточнять условия дня открытых дверей, поскольку некоторые музеи предоставляют бесплатный вход только определенным категориям граждан (ученики, студенты, пенсионеры и т. д.) или по отдельному графику.

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