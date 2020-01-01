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Украине вернули картину, вывезенную во время второй мировой

Украине вернули картину, вывезенную во время второй мировой - Фото
Картина Тайный отъезд Ивана Грозного перед опричниной (Фото: Минкульт)
01.01.2020, 20:25

Процедура возвращения полотна началась в 2017 году и сейчас она завершилась

Американская семья – Дэвид и Габриэла Трейси – передала Украине картину известного украинского художника Михаила Панина "Тайный отъезд Ивана Грозного перед опричниной", которую нацисты вывезли во время Второй мировой войны. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, молодежи и спорта.

Отмечается, что процедура возвращения полотна началась в 2017 году и сейчас она завершилась.

Картина Панина была незаконно вывезена во время оккупации нацистами Днепра (бывший Днепропетровск) 1941-1943 гг.

В 2017 году ее выставили к продаже на аукционе Potomack Сompany (Александрия, штат Вирджиния, США).

"Возвращение картины в Украине - это результат многолетней совместной работы и красноречивый жест не только стратегического партнерства между Украиной и США, но и международного признания потерь Украины во время Второй мировой войны", - отметили в ведомстве.

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Минкульт картина Вторая мировая война
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