США вернули Украине похищенную нацистами картину: фото

Впервые в истории картина украинского художника, которая была вывезена с территории Украины много лет назад, вернется "на родину". Об этом пишет пресс-служба посольства Украины в США.
Вчера, 9 сентября, в галерее Потомак в Александрии в пригороде американской столицы состоялась торжественная церемония передачи картины Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной" чиновникам Украины.
Картину вывезли нацисты во время Второй мировой войны из музея в Днепропетровске.
"Это первый результативный случай сотрудничества на официальном госуровне Украины и США в возвращении памятников культурного наследия, незаконно вывезенных за границу", - подчеркнули в дипмиссии.
Над этим работали МИД Украины, Госдепартамент США, Служба внешней разведки, ФБР и прокуратура округа Колумбия.
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Видео: Голос Америки