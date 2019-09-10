Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Американская семьи Дэвида и Габриэлы Трейси, владельцы "Тайного выезда Ивана Грозного" последние 30 лет, были настроены к передаче доброжелательно

Впервые в истории картина украинского художника, которая была вывезена с территории Украины много лет назад, вернется "на родину". Об этом пишет пресс-служба посольства Украины в США.

Вчера, 9 сентября, в галерее Потомак в Александрии в пригороде американской столицы состоялась торжественная церемония передачи картины Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной" чиновникам Украины.

Картину вывезли нацисты во время Второй мировой войны из музея в Днепропетровске.

"Это первый результативный случай сотрудничества на официальном госуровне Украины и США в возвращении памятников культурного наследия, незаконно вывезенных за границу", - подчеркнули в дипмиссии.

Над этим работали МИД Украины, Госдепартамент США, Служба внешней разведки, ФБР и прокуратура округа Колумбия.

Смотрите видео: Самоуничтожившаяся картина: как Бэнкси встроил шредер

Видео: Голос Америки

Отправить:
Распечатать:
Теги: Вторая мировая война, картина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
США вернули Украине похищенную нацистами картину: фото
США вернули Украине похищенную нацистами картину: фото
Футбол. Украина vs Нигерия: где и когда смотреть матч - видео
Футбол. Украина vs Нигерия: где и когда смотреть матч - видео
Водитель Tesla уснул за рулем, ехал 100 км/ч на автопилоте: видео
Водитель Tesla уснул за рулем, ехал 100 км/ч на автопилоте: видео
Авто В Украине резко подскочило автопроизводство
Россия нарастила в три раза поставки угля в Украину
ТЭК Россия нарастила в три раза поставки угля в Украину
Государство все о нас знает: как сократить потоки бумажных данных
Мнение Государство все о нас знает: как сократить потоки бумажных данных
Популярное
фото/видео
США вернули Украине похищенную нацистами картину: фото
США вернули Украине похищенную нацистами картину: фото
Футбол. Украина vs Нигерия: где и когда смотреть матч - видео
Футбол. Украина vs Нигерия: где и когда смотреть матч - видео 07:07
Водитель Tesla уснул за рулем, ехал 100 км/ч на автопилоте: видео
Водитель Tesla уснул за рулем, ехал 100 км/ч на автопилоте: видео 06:47
Кто, кроме Богдана, был на свадьбе в Сен-Тропе: видео Bihus.info
Кто, кроме Богдана, был на свадьбе в Сен-Тропе: видео Bihus.info 09.09.19, 21:51
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 