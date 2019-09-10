США вернули Украине похищенную нацистами картину: фото

Впервые в истории картина украинского художника, которая была вывезена с территории Украины много лет назад, вернется "на родину". Об этом пишет пресс-служба посольства Украины в США.

Вчера, 9 сентября, в галерее Потомак в Александрии в пригороде американской столицы состоялась торжественная церемония передачи картины Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной" чиновникам Украины.

Картину вывезли нацисты во время Второй мировой войны из музея в Днепропетровске.

"Это первый результативный случай сотрудничества на официальном госуровне Украины и США в возвращении памятников культурного наследия, незаконно вывезенных за границу", - подчеркнули в дипмиссии.

Над этим работали МИД Украины, Госдепартамент США, Служба внешней разведки, ФБР и прокуратура округа Колумбия.

В декабре 2018 года Берлин вернул Украине картину , также похищенную во время Второй мировой.

Берлин вернул Украине картину В марте речь шла о том, чтобы вернуть Киеву украденную в 1943-м картину "Влюбленная пара".

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Видео: Голос Америки