Netflix взялся за приквел культового фильма Романа Полански

Кадр из фильма Китайский квартал (Скриншот видео Paramount Movies/Youtube)

Стриминговый сервис Netflix с Дэвидом Финчером начал работу над многосерийным приквелом культового триллера 1970-х - "Китайский квартал" Романа Полански. Об этом сообщает Deadline.

Роберт Таун, написавший с Полански сценарий оригинальной картины 1974 года, сделает с Финчером пилотный эпизод проекта. Предполагается, что режиссером пилота будет Финчер.

В картине Полански рассказывалась о частном детективе из Лос-Анджелеса Джейке Гиттсе (Джек Николсон), который согласился на предложение роковой богатой красавицы расследовать обстоятельства тайного романа ее мужа.

Взявшись за дело, Гиттс неожиданно для себя оказался в центре коррупционных схем и скрытых махинаций, правда о которых всплывет однажды ночью вместе с телом мужа клиентки детектива.

В приквеле будет действовать молодой Гиттс, который только открыл детективное агентство в городе, где процветает преступность, коррупция, незаконные сделки с землей и нефтью.

Трейлер оригинального "Китайского квартала"

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