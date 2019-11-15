Netflix приобрел права на продолжение популярной комедии 80-х

Эдди Мерфи (Фото: EPA)

Съемками четвертой части комедийного боевика "Полицейский из Беверли-Хиллз" займется стриминговый сервис Netflix. Об этом сообщает Deadline.

Netflix получил лицензию Paramount на один фильм с возможностью продолжения.

Отмечается, что роль веселого полицейского из Детройта Акселя Фоули вновь исполнит Эдди Мерфи, продюсером фильма станет Джерри Брукхаймер, работавший и над оригинальной лентой 1984 года. Режиссер и сценарист проекта пока не выбраны.

Трейлер первого фильма серии:

Эдди Мерфи уже рассказывал в начале октября, что планирует приступить к съемкам продолжения сразу после окончания работы над сиквелом "Поездки в Америку", который выйдет в августе 2020 года.

Первый фильм "Полицейского из Беверли-Хиллз" оказался очень успешным. При бюджете всего в $14 млн картина собрала в мировом прокате более $300 млн. Сиквел, выпущенный в 1987 году, заработал сравнимую сумму. А третья часть, которую сняли в 1994 году, получила $119 млн при бюджете в $50 млн.

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