Проблемы с ФБР. Кристен Стюарт сыграла звезду 60-х: видео

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В прокат в США фильм выйдет в декабре этого года

Студия Amazon представила первый трейлер биографического фильма о жизни культовой актрисы французской новой волны Джин Сиберг, главную роль в котором исполнила Кристен Стюарт.

Режиссером картины "Сиберг" (Seberg) выступил Бенедикт Эндрюс. Других персонажей драмы сыграли Джек О'Коннелл, Энтони Маки, Маргарет Куэлли, Зази Битц, Винс Вон и другие.

По сюжету, Сиберг отправляется на съемки в Америку после успеха ленты "На последнем дыхании". Там она встречает Хакима Джамала - активиста по борьбе за права афроамериканцев и влюбляется в него.

Премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале. В американский прокат картина выйдет в декабре этого года.

Джин Сиберг - американская киноактриса, много работавшая в Европе, в основном во Франции, где, снимаясь в фильмах Жан-Люка Годара, Клода Шаброля и других, стала одним из символов французской новой волны. Из фильмов с ее участием наиболее известна кинокартина "На последнем дыхании" (1960).

Джин Сиберг также приобрела скандальную известность из-за своего конфликта с ФБР, который состоял в том, что ее обвиняли в поддержке Черных пантер.

Партия черных пантер - леворадикальная организация афроамериканцев, ставившая своей целью продвижение гражданских прав темнокожего населения. Была активна в США с середины 1960-х по 1970-е годы.

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Теги: Кристен Стюарт, Сиберг
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