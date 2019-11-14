Киану Ривз сыграл растение в новом фильме: видео

Неунывающий губка Боб и его друзья получат третий полнометражный фильм, в котором Киану Ривз сыграет растение. Проект называется The SpongeBob Movie: Sponge on the Run.
Создатели мультфильма решили совместить рисованную и компьютерную анимацию. Кроме того зрителей традиционно ждет встреча со звездами Голливуда.
Среди знаменитых актеров, принимающих участие в проекте - Киану Ривз, который играет говорящее перекати-поле.
В третьем полнометражном мультфильм героям предстоит отправиться в опасное путешествие, чтобы найти потерявшегося питомца губки Боба - улитки Гэри.
Поиски приведут друзей в чарующе-иллюзорный затерянный город Атлантик-Сити - место развлечений и порока.
Премьера запланирована на 28 мая 2020 года.
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