Киану Ривз сыграл растение в новом фильме: видео

Неунывающий губка Боб и его друзья получат третий полнометражный фильм, в котором Киану Ривз сыграет растение. Проект называется The SpongeBob Movie: Sponge on the Run.

Создатели мультфильма решили совместить рисованную и компьютерную анимацию. Кроме того зрителей традиционно ждет встреча со звездами Голливуда.

Среди знаменитых актеров, принимающих участие в проекте - Киану Ривз, который играет говорящее перекати-поле.

В третьем полнометражном мультфильм героям предстоит отправиться в опасное путешествие, чтобы найти потерявшегося питомца губки Боба - улитки Гэри.

Поиски приведут друзей в чарующе-иллюзорный затерянный город Атлантик-Сити - место развлечений и порока.

Премьера запланирована на 28 мая 2020 года.

В августе руководитель студии Warner Bros. Тоби Эммерих анонсировал съемки четвертого фильма сайфай-нуар-франшизы "Матрица" . Как и предполагалось , режиссером и одним из сценаристов сиквела будет Лана Вачовски - одна из двух создателей культовой первой части, а главными героями картины, как и прежде, будут Нео (Киану Ривз) и Тринити (Кэри-Энн Мосс).

Читайте также: Cyberpunk 2077: Киану Ривз в игре от авторов "Ведьмака" - видео