Cyberpunk 2077: Киану Ривз в игре от авторов "Ведьмака" - видео

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16 апреля 2020 года, как ожидается, выйдет игра Cyberpunk 2077, одного из персонажей которой сыграет Киану Ривз

Создатели игровой франшизы "Ведьмак" объявили о выходе игры Cyberpunk 2077. Персонажа игры по имени Джонни Сильверхенд сыграет актер Киану Ривз ("Матрица", "Константин", "Джон Уик", "Адвокат дьявола").

Чтобы "перенести" Ривза в игровую вселенную, будет использована технология захвата движения.

Релиз запланирован на 16 апреля 2020 года.

Ранее сообщалось, что разработчики Electronic Arts представили трейлер новой компьютерной игры FIFA 20, съемки трейлера которой частично проходили на территории недостроенного Дарницкого вокзала в Киеве.

Игра выйдет 27 сентября. В Украине уже сейчас действует предзаказ.

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Теги: игра, ведьмак, Cyberpunk 2077, киану ривз
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