В трейлере игры FIFA 20 заметили Дарницкий вокзал в Киеве: видео

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Съемками промо-ролика в Украине занималась продакшн-компания из Киева Radioaktive Film. Слоган новой части: "Стадион везде".

Разработчики Electronic Arts представили трейлер новой компьютерной игры FIFA 20, съемки трейлера которой частично проходили на территории недостроенного Дарницкого вокзала в Киеве. Об этом пишет The Village.

Ролик сняли в апреле за один день. К участию привлекли украинских стрит-футболисток, поскольку в FIFA 20 добавлен режим уличного футбола Volta Football.

Ранее режим в формате FIFA Street был представлен только в серии видеоигр от EA Sports.

Игра выйдет 27 сентября. В Украине уже сейчас действует предзаказ.

Ранее рекламный ролик итальянского бренда Diesel, который был снят на Подольско-Воскресенском мосту в Киеве, получил сразу три Каннских льва. 31 ноября 2018 года Майли Сайрус показала клип на песню "Nothing Breaks Like a Heart", который тайно снимался в Киеве.

Смотрите также: Музыка. Популярный бойбэнд из Китая снял в Киеве клип: видео

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Теги: киев, трейлер, игра, недострой, Дарницкий вокзал, FIFA 20
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