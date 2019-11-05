НФЛ. Черный кот стал звездой американского футбола: видео

В США во время матча Национальной футбольной лиги между командами New York Giants и Dallas Cowboys на поле выбежал черный кот. Соответствующее видео размещено в Instagram НФЛ.
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Кот промчался почти через все поле, затем несколько раз останавливался, но в итоге прошел в зачетную зону Giants.
Если бы на месте кота был игрок Cowboys с мячом, то он бы совершил тачдаун и принес своей команде шесть очков.
В Восторг пришли все, не исключая болельщиков нью-йоркской команды. Игру пришлось остановить на две минуты.
Комментаторы веселились от души: "Если этот сезон у Cowboys пойдет не так, как ожидалось, вините этого парня!", "Ты только посмотри, как он меняет направление движения…", "Великолепные боковые смещения!"
Во время игры дежурили стюарды и полицейские, но кот вскоре сам убежал с поля.
Игра закончилась со счетом 37:18 в пользу Dallas Cowboys.
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