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НФЛ. Черный кот стал звездой американского футбола: видео

НФЛ. Черный кот стал звездой американского футбола: видео - Фото
Кот на футбольном поле (Фото: скриншот видео instagram.com/nfl)
05.11.2019, 22:34

Во время матча Национальной футбольной лиги между командами New York Giants и Dallas Cowboys на поле выбежал черный кот

В США во время матча Национальной футбольной лиги между командами New York Giants  и Dallas Cowboys на поле выбежал черный кот. Соответствующее видео размещено в Instagram НФЛ.

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Публикация от NFL (@nfl)

Кот промчался почти через все поле, затем несколько раз останавливался, но в итоге прошел в зачетную зону Giants.

Если бы на месте кота был игрок Cowboys с мячом, то он бы совершил тачдаун и принес своей команде шесть очков. 

В Восторг пришли все, не исключая болельщиков нью-йоркской команды. Игру пришлось остановить на две минуты.

Комментаторы веселились от души: "Если этот сезон у Cowboys пойдет не так, как ожидалось, вините этого парня!", "Ты только посмотри, как он меняет направление движения…", "Великолепные боковые смещения!"

Во время игры дежурили стюарды и полицейские, но кот вскоре сам убежал с поля. 

Игра закончилась со счетом 37:18 в пользу Dallas Cowboys.

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НФЛ американский футбол кошка животные курьез
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