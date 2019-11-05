НФЛ. Черный кот стал звездой американского футбола: видео

Кот на футбольном поле (Фото: скриншот видео instagram.com/nfl)

В США во время матча Национальной футбольной лиги между командами New York Giants и Dallas Cowboys на поле выбежал черный кот. Соответствующее видео размещено в Instagram НФЛ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NFL (@nfl) 4 Ноя 2019 в 6:54 PST

Кот промчался почти через все поле, затем несколько раз останавливался, но в итоге прошел в зачетную зону Giants.

Если бы на месте кота был игрок Cowboys с мячом, то он бы совершил тачдаун и принес своей команде шесть очков.

В Восторг пришли все, не исключая болельщиков нью-йоркской команды. Игру пришлось остановить на две минуты.

Комментаторы веселились от души: "Если этот сезон у Cowboys пойдет не так, как ожидалось, вините этого парня!", "Ты только посмотри, как он меняет направление движения…", "Великолепные боковые смещения!"

Во время игры дежурили стюарды и полицейские, но кот вскоре сам убежал с поля.

Игра закончилась со счетом 37:18 в пользу Dallas Cowboys.

Читайте также: Бомба на съемочной площадке. Пришлось спасать Анджелину Джоли