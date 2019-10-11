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"Н***й правительство Китая". Южный парк продолжил "тролить" Пекин

"Н***й правительство Китая". Южный парк продолжил "тролить" Пекин - Фото
South_Park_Logo
11.10.2019, 13:11

Ранее правительство Китая полностью заблокировало у себя мультсериал Южный парк, который высмеивал их цензуру

Создатели американского мультсериала Южный парк выпустили новый эпизод под названием SHOTS!!!, в которой продолжили высмеивать цензуру в Китае

Новый эпизод продолжает сюжетную линию из предыдущей серии, где отец одного из главных героев мультфильма (Рэнди) отправляется в Китай, чтобы наладить там продажу марихуаны.

Он старается игнорировать нарушения прав человека в Китае, чтобы не конфликтовать с властями. Такой подход не нравится его напарнику, который вынуждает его разорвать отношения с Китаем - и тот соглашается. 

"Теперь ты должен сказать: "Н***й китайское правительство", - говорит помощник.

После паузы Рэнди произносит фразу. 

  • 2 октября 2019 года вышла серия Band in China - в ней отец одного из главных героев мультфильма отправляется в Китай и пытается наладить там продажу марихуаны, за что попадает в трудовую колонию. 
  • В серии раскрывается тема цензуры в Китае и самоцензуры в Голливуде. 
  • 7 октября китайские власти приняли решение заблокировать сериал, удалив даже обсуждения на форумах и социальных сетях. 
  • 8 октября создатели мультсериала "иронично" извинились перед Китаем
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Китай южный парк
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