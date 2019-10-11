"Н***й правительство Китая". Южный парк продолжил "тролить" Пекин

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Создатели американского мультсериала Южный парк выпустили новый эпизод под названием SHOTS!!!, в которой продолжили высмеивать цензуру в Китае.

Новый эпизод продолжает сюжетную линию из предыдущей серии, где отец одного из главных героев мультфильма (Рэнди) отправляется в Китай, чтобы наладить там продажу марихуаны.

Он старается игнорировать нарушения прав человека в Китае, чтобы не конфликтовать с властями. Такой подход не нравится его напарнику, который вынуждает его разорвать отношения с Китаем - и тот соглашается.

"Теперь ты должен сказать: "Н***й китайское правительство", - говорит помощник.

После паузы Рэнди произносит фразу.