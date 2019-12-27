Обломки корабля XVI века нашли в центре Стокгольма: фото

Обломки корабля в центре Стокгольма (Фото: twitter.com/svenskhistoria)

В центре столицы Швеции, в районе к востоку от парка Кунгстрэдгорден, который несколько столетий был заполнен водой, проходят работы по укреплению фундамента одного из зданий XIX века, принадлежащего местному банку. Рабочие наткнулись там на остатки старинного корабля. Об этом сообщает в Twitter Svensk Historia.



Части деревянного корпуса корабля находились под двором здания.

Исследователи выяснили, что судно называлось "Самсон" и было построено по приказу шведского короля Карла IX в конце XVI века.

"Самсон" был сделан из сосны и достигал в длину 30 метров.

Отмечается, что находка необычна тем, что датирована переходной эрой между старым и новым судостроением. Подобных примеров археологи ранее не встречали.

В исторических архивах записи о "Самсоне" заканчиваются 1607 годом.

"Корабль был заброшен в начале XVII века. Вероятно, все движимые объекты с него сняли, а его оставили на берегу. В этом же районе мы нашли мусор, оставшийся от местных жителей того времени: монеты, куски стекла и керамики, а также глиняный шарик, который, возможно, был детской игрушкой", – рассказал археолог Филипп Тонемар.

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