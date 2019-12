2000 лет. В Ионическом море нашли затонувшее судно римлян: видео

На дне Ионического моря вблизи греческого острова Кефалиния археологи при помощи гидролокатора обнаружили следы кораблекрушения, которое произошло между I веком до нашей эры и I веком нашей эры. Об этом сообщает Daily Mail.



Roman shipwreck dating back to time of Jesus with cargo of 2,000-year-old WINE jugs is found on Greek sea floor -https://t.co/ED8Cc385UL pic.twitter.com/Ozdd0ql7t6