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2000 лет. В Ионическом море нашли затонувшее судно римлян: видео

2000 лет. В Ионическом море нашли затонувшее судно римлян: видео - Фото
Фото: Ionian Aquarium
11.12.2019, 22:07

Древнеримское судно перевозило около шести тысяч амфор для вина, зерна и оливкового масла

На дне Ионического моря вблизи греческого острова Кефалиния археологи при помощи гидролокатора обнаружили следы кораблекрушения, которое произошло между I веком до нашей эры и I веком нашей эры. Об этом сообщает Daily Mail.

Древнеримское судно перевозило около шести тысяч амфор для вина, зерна и оливкового масла.

Длина корабля составляла 34 метра, ширина – около 13 метров. Груз занимал практически всю его площадь: 30х12 метров. Амфоры сохранились очень хорошо. Специалисты уже заявили, что эта находка – одна из четырех самых значимых в Средиземном море и крупнейшая в восточном Средиземноморье.

Поднимать судно с его содержимым на поверхность пока не будут. Ученые планируют провести подводные раскопки и еще раз проверить территорию с гидролокатором.

Находку обнаружили в акватории рыболовецкого порта Фискардо, на месте которого ранее находился античный город Панормос, известный с V века до нашей эры.

Древние слои под современным городом обнажились в ходе строительных работ. Археологи нашли остатки домов, купален, театра и кладбища, относящихся к римскому периоду между 146 г. до нашей эры и 330 г. нашей эры.

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археология судно Греция
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