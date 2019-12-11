2000 лет. В Ионическом море нашли затонувшее судно римлян: видео

Фото: Ionian Aquarium

На дне Ионического моря вблизи греческого острова Кефалиния археологи при помощи гидролокатора обнаружили следы кораблекрушения, которое произошло между I веком до нашей эры и I веком нашей эры. Об этом сообщает Daily Mail.



Roman shipwreck dating back to time of Jesus with cargo of 2,000-year-old WINE jugs is found on Greek sea floor -https://t.co/ED8Cc385UL pic.twitter.com/Ozdd0ql7t6 — Blanche V. Mercaldi (@tammytabby) December 10, 2019

Древнеримское судно перевозило около шести тысяч амфор для вина, зерна и оливкового масла.

Длина корабля составляла 34 метра, ширина – около 13 метров. Груз занимал практически всю его площадь: 30х12 метров. Амфоры сохранились очень хорошо. Специалисты уже заявили, что эта находка – одна из четырех самых значимых в Средиземном море и крупнейшая в восточном Средиземноморье.

Поднимать судно с его содержимым на поверхность пока не будут. Ученые планируют провести подводные раскопки и еще раз проверить территорию с гидролокатором.

Находку обнаружили в акватории рыболовецкого порта Фискардо, на месте которого ранее находился античный город Панормос, известный с V века до нашей эры.

Древние слои под современным городом обнажились в ходе строительных работ. Археологи нашли остатки домов, купален, театра и кладбища, относящихся к римскому периоду между 146 г. до нашей эры и 330 г. нашей эры.

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