Зубы отлично сохранились. Найден неизвестный птерозавр: фото

Останки птерозавра Mimodactylus libanensis (Фото: Nature)

Ученые из Университета Альберты и Национального музея в Рио-де-Жанейро обнаружили останки ранее неизвестного вида птерозавра, жившего на планете 95 млн лет назад. Об этом сообщает Nature.

В предисловии к статье говорится, что останки птерозавров находили на всех современных континентах, однако в изучении этого вида остается много пробелов. Особенно это касается распространения птерозавров на территории Африки и Аравийского полуострова.

Ученые сообщают, что останки этого существа обнаружили в известняковом карьере Гьогле Лагерштетте в Ливане более 15 лет назад. Отмечается, что это местор со времен средневековья славится находками древних, но прекрасно сохранившихся рыб и беспозвоночных.

По данным исследователей, птерозавр жил в районе древнего океана Тетис, существовавшего 251-65,5 миллионов лет назад и простиравшего с территории современного Китая на территорию Ливана.

Новый вид назвали Mimodactylus libanensis. Ливанский птерозавр был частью популяции летучих рептилий. Он образует новую группу зубчатых птерозавров вместе с близкородственным китайским видом Haopterus gracilis.

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