Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Офис бразильских комиков пытались сжечь за фильм об Иисусе-гее

Офис бразильских комиков пытались сжечь за фильм об Иисусе-гее - Фото
Скриншот с видео
25.12.2019, 18:29

Охраннику удалось сдержать пожар, никто не пострадал

В Рио-де-Жанейро в канун Рождества коктейлями Молотова забросали штаб-квартиру бразильской комедийной группы Porta dos Fundos, которая сняла фильм "Первое искушение Христа", изображающий Иисуса геем. Об этом сообщает Reuters.

Охраннику удалось сдержать пожар, никто не пострадал.

"Мы будем двигаться дальше более сплоченными, более сильными, более вдохновленными и уверенными в том, что страна переживет этот шторм ненависти, и любовь будет преобладать вместе со свободой слова", - сказали комики в своем заявлении по поводу инцидента.

Почти два миллиона бразильцев подписали петицию, призывающую Netflix отказаться от демонстрации комедии "Первое искушение Христа", в которой Иисус изображен геем.

Эдуардо Болсонаро, сын президента Бразилии Жаира Болсонаро, назвал фильм "мусором" и сказал, что его создатели "не представляют бразильское общество".

Напишите нам
Иисус Христос Бразилия христианство
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 