Офис бразильских комиков пытались сжечь за фильм об Иисусе-гее

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В Рио-де-Жанейро в канун Рождества коктейлями Молотова забросали штаб-квартиру бразильской комедийной группы Porta dos Fundos, которая сняла фильм "Первое искушение Христа", изображающий Иисуса геем. Об этом сообщает Reuters.

Охраннику удалось сдержать пожар, никто не пострадал.

"Мы будем двигаться дальше более сплоченными, более сильными, более вдохновленными и уверенными в том, что страна переживет этот шторм ненависти, и любовь будет преобладать вместе со свободой слова", - сказали комики в своем заявлении по поводу инцидента.

Почти два миллиона бразильцев подписали петицию, призывающую Netflix отказаться от демонстрации комедии "Первое искушение Христа", в которой Иисус изображен геем.

Эдуардо Болсонаро, сын президента Бразилии Жаира Болсонаро, назвал фильм "мусором" и сказал, что его создатели "не представляют бразильское общество".