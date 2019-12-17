Бразильцы требуют от Netflix удалить фильм об Иисусе-гее: видео

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Фильм также изображает деву Марию любительницей марихуаны

Почти два миллиона бразильцев подписали петицию, призывающую Netflix отказаться от демонстрации комедии "Первое искушение Христа", в которой Иисус изображен геем. Об этом сообщает Sky News.

46-минутная сатирическая комедия "Первое искушение Христа" снята бразильской комедийной группой YouTube "Porta dos Fundos".

Портал Snopes, занимающийся проверкой фактов из интернета, сообщает, что в одном из эпизодов Иисус идет на вечеринку в честь его 30-летия, где должен объяснить, почему он бродит по пустыне со своим спутником-мужчиной по имени Орландо.

В другом эпизоде Орландо поет песню под мелодию Джингл Белл на электронной клавиатуре, которую Бог дал Иисусу. Он заканчивает песню, говоря, что видел "размер" Иисуса "огромной силы" в "жару пустыни".

Фильм также изображает деву Марию любительницей марихуаны.

Эдуардо Болсонаро, сын президента Бразилии Жаира Болсонаро, назвал фильм "мусором" и сказал, что его создатели "не представляют бразильское общество".

В заявлении "Porta dos Fundos" говорится, что объединение "ценит свободу творчества и юмор на самые разные культурные темы нашего общества и считает, что свобода выражения мнений является неотъемлемой частью демократической страны".

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Теги: Иисус Христос, гомосексуальность, Netflix, кино, марихуана
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