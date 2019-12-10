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ПЦУ пояснила, защищает ли красная нить на руке "от зла и сглаза"

ПЦУ пояснила, защищает ли красная нить на руке "от зла и сглаза" - Фото
Фото: pixabay.com
10.12.2019, 09:29

У Епифания уверяют - все это предрассудки из-за "несовершенства, слабости духа и маловерия человека", который склонен возлагать надежду на выдумки

Красная нить на запястье, завязанная "особым образом", не предохраняет от "зла, сглаза, болезней или других напастей", а является всего лишь нитью. Так заявили в Facebook Православной церкви Украины.

У митрополита Епифания рассказали, что традиция завязывания красной нити на руке пошла от отдельных толкователей мистически-философского учения каббалы, а также верований некоторых индусов. Якобы родители или жрецы повязывали ее в знак посвящения детей Ваалу - известному в древности финикийскому и западносемитскому "ложному божеству-демону".

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"В конце концов, мы носим разнообразную одежду, состоящую из красных, черных, белых или других нитей... Но это всего-навсего нити и одежда", - отметили в ПЦУ.

Ранее ПЦУ успокоила насчет "антихриста" в биопаспорте: все в порядке, говорят, нет там ничего страшного.

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религия пцу мракобесие красная нить суеверие
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