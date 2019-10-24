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У бегуна в майке "Иисус спасает" случился инфаркт: кто его спас

У бегуна в майке "Иисус спасает" случился инфаркт: кто его спас - Фото
Фото: twincities.com
24.10.2019, 17:24

Когда 25-летний марафонец решил написать на футболке вместо своего имени "Иисус спасает", он не знал, какими пророческими окажутся эти слова

В американском Миннеаполисе у участника марафона, который вышел на дистанцию в майке с надписью "Иисус спасает", во время забега остановилось сердце. Первую помощь оказал ему другой марафонец по имени Хесус Буэно (Jesus Bueno), сообщает Twin Cities.

Когда 25-летний Тайлер Мун решил написать на футболке вместо своего имени "Иисус спасает", он не знал, какими пророческими будут эти слова, отмечает издание.

Тайлер говорит, что прекрасно чувствовал себя утром и был уверен в своих силах, выходя на старт 16-киллометрового забега. Однако он пробежал всего восемь минут, после чего рухнул на асфальт, получив переломы и ссадины.

Как выяснилось позже, у спортсмена случилась желудочковая тахикардия. В течение примерно 10 секунд его сердце не качало кровь.

За ним бежал мужчина из Лейквилля по имени Хесус Буэно. Он оказался профессиональным анестезиологом и оказал Тайлеру первую помощь. На протяжении 5-15 минут, до приезда скорой, он с еще одним спортсменом проводили реанимационные мероприятия.

"Это было сюрреалистично. Я подумал: это действительно случилось?", - прокомментировал Хесус.

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