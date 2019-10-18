9 лет в ожидании апокалипсиса: детали о нидерландской "секте"

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В Нидерландах суд арестовал 67-летнего австрийца, который обвиняется в том, что насильно удерживал шестерых детей на ферме в течение девяти лет. Об этом сообщает ВВС.

15 октября на ферме недалеко от деревни Руинерволд полиция обнаружила в подвале дома 58-летнего мужчину и шестерых детей в возрасте от 18 до 25 лет, включая четырех девушек. Согласно сообщениям, они не покидали пределов фермы в течение последних девяти лет.

Мужчину также подозревают в отмывании денег. По сообщениям местных СМИ, на ферме была найдена крупная сумма денег.

Полиция сообщила, что дети опознали мужчину как своего отца, но власти еще не подтвердили это.

В заявлении правоохранителей говорится, что они расследуют, был ли образ жизни на ферме связан с определенной философией или религиозными убеждениями.

Согласно информации нидерландских СМИ, мужчина, которого зовут Йозеф Б., был членом Церкви Объединения - возникшего в Южной Корее всемирного религиозного движения, членов которого называют мунитами. Однако представитель движения в той местности сказал, что Йозеф Б. покинул церковь в 1987 году.

В полиции подтвердили, что детям было запрещено выходить из дома. Но иногда они могли покидать его, чтобы работать на прилегающем к дому участке. На ферме были установлены датчики движения и камеры видеонаблюдения.

Сейчас неясно, где родились дети, но они никогда не ходили в школу и не были зарегистрированы местными властями.