В Нидерландах семья девять лет ждала в подвале конца света

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В Нидерландах, в одном из сел провинции Дренте полиция обнаружила семью, которая провела девять лет в подвале в ожидании конца света. Об этом сообщает ВВС.

58-летнего мужчину и его шестерых детей в возрасте от 16 до 25 лет обнаружили после того, как старший из них появился в местном пабе.

Юноша, по словам свидетелей, заказал пять сортов пива и попросил о помощи. Он выглядел неопрятно: с длинными волосами, бородой и в старой одежде. Также он сообщил, что никогда не был в школе и за последние девять лет ни разу не посещал парикмахерскую.

Полицейские обнаружили скрытую лестницу в подвал за шкафом в гостиной.

Сосед семьи рассказал местным СМИ, что видел на ферме только одного человека и детей, также там были гуси и собака.

Полиция подтвердила, что 58-летний мужчина арестован и находится под следствием после отказа в сотрудничестве. Правоохранители не сообщили подробностей, сославшись на недостаток информации о мотивах мужчины.

Пока неясно, что случилось с матерью детей.