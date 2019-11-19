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Около 4000 лет.В Гарварде расшифровали древние кулинарные рецепты

Около 4000 лет.В Гарварде расшифровали древние кулинарные рецепты - Фото
Древние кулинарные книги (Фото: Klaus Wagensonner/Yale Babylonian Collection)
19.11.2019, 22:09

Рецепты были написаны на старинных вавилонских табличках

В Гарвардском университета исследователи расшифровали четыре таблички, содержащие различные рецепты рагу, супов и пирогов. Возраст табличек - около 4000 лет. Об этом сообщает National Public Radio.

Рецепты были написаны на старинных вавилонских табличках, три из которых датируются не позднее 1730 до н. е. Ученые знали о них еще с начала XX века, но не могли их расшифровать. Ранее предполагалось, что на табличках могут быть записаны медицинские тексты.

По словам ученого из Гарварда Гойко Баржамовича, в 1940-х годах исследователь Мэри Хасси предположила, что на самом деле это были рецепты, но тогда ей никто не поверил. Теперь установлено, что это действительно кулинарные рецепты.

На табличках нанесены подробные инструкции по приготовлению рагу, супов и пирогов. Специалисты заметили, что традиции вавилонской кухни до сих пор используются в национальных кухнях всего мира.

Все четыре таблички происходят из месопотамского региона, ныне это территория Турции, Сирии, Ирана и Ирака. Сейчас они являются частью Йельской вавилонской коллекции в Йельском музее Пибоди.

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