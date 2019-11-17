В Перу обнаружили почти 150 новых рисунков Наска

Рисунки Наска в Перу (Фото: EPA)

Ученым из Японии воспользовались технологией искусственного интеллекта и смогли обнаружить почти 150 новых геоглифов на плато Наска в Перу. Об этом сообщает NHK.

"Группа японских ученых, которая проводит исследования плато Наска в Перу, обнаружила 143 новых геоглифа. Об этом объявила группа ученых из университета Ямагата во главе с профессором Масато Сакаи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что найденные геоглифы (нанесенные на землю геометрические или фигурные узоры) представляют собой изображения людей, птиц, животных - в том числе кошек.

Ученые сообщили, что для анализа полученных данных они использовали технологию искусственного интеллекта, разработанную одной из компаний, работающих в сфере информационных технологий.

Справка. Наска - пустынное плато и литосферная плита на южном побережье Перу. Кроме того так называют археологическую культуру, процветавшую в период между 500 г. до н.э. и 500 г. н.э. Возможно, именно они и создали знаменитые линии Наска (геоглифы Наски), церемониальный город Кауачи и систему подземных акведуков, которые функционируют до сих пор.

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