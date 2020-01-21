Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Оззи Осборн раскрыл свой диагноз

Оззи Осборн раскрыл свой диагноз - Фото
Оззи Осборн (Фото: Ozzy Osbourne/Youtube)
21.01.2020, 19:08

Он был вынужден отменить тур, но сказал фанатам, что "не умирает"

Известный рок-музыкант, фронтмен группы Black Sabbath раскрыл свой диагноз. Об этом пишет The Guardian.

71-летний Осборн рассказал, что у него диагностировали болезнь Паркинсона после года проблем со здоровьем, в том числе после операции на позвоночнике и шее после падения на сцене, когда в теле музыканта сместились металлические стержни, вставленные после аварии на мотоцикле в 2003 году.

Его жена Шэрон Осборн рассказала, что диагноз "не является смертным приговором". 

В 2018 году британский музыкант был госпитализирован из-за стафилококковой инфекции правой руки, а год спустя - из-за пневмонии. В октябре он был вынужден отложить европейский тур во второй раз, но сказал фанатам: "Я не умираю".

Читайте также: Музыка. Оззи Осборн впервые за девять лет выпустил песню: видео

Напишите нам
болезнь Паркинсона Оззи Осборн
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 