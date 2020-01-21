Оззи Осборн раскрыл свой диагноз

Оззи Осборн (Фото: Ozzy Osbourne/Youtube)

Известный рок-музыкант, фронтмен группы Black Sabbath раскрыл свой диагноз. Об этом пишет The Guardian.

71-летний Осборн рассказал, что у него диагностировали болезнь Паркинсона после года проблем со здоровьем, в том числе после операции на позвоночнике и шее после падения на сцене, когда в теле музыканта сместились металлические стержни, вставленные после аварии на мотоцикле в 2003 году.

Его жена Шэрон Осборн рассказала, что диагноз "не является смертным приговором".

В 2018 году британский музыкант был госпитализирован из-за стафилококковой инфекции правой руки, а год спустя - из-за пневмонии. В октябре он был вынужден отложить европейский тур во второй раз, но сказал фанатам: "Я не умираю".

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