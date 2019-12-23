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Палеонтологи научились находить следы мамонтов: фото

Палеонтологи научились находить следы мамонтов: фото - Фото
Фото: EPA
23.12.2019, 18:44

С помощью георадара ученые смогли идентифицировать и нанести на карту следы доисторических животных

Палеонтологи автралийского университета Монаша решили воспользоваться георадаром для поиска следов доисторических животных. Об этом сообщает The Conversation.

Группа исследователей работает в пустыне Белых песков (Нью-Мексико, США), где имеется множество следов позвоночных животных ледникового периода. Эти следы сохранились на дне пересохшего озера под названием Алкали-Флэт, их сложно увидеть, поэтому их называют "следы призраков".

С помощью георадара ученые смогли идентифицировать и нанести на карту большие следы, сделанные крупными животными, такими как мамонты и гигантские ленивцы.

Также были обнаружены следы людей, которые охотились на животных.

Отмечается, что радар не только определяет форму следа, но и позволяет вычислить давление ног на почву, а значит и вес животного.

В ближайшем будущем ученые планируют использовать данную технологию для изучения следов других животных и человека.

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археология палеонтология мамонт
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