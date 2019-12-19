Британец выгуливал собак и нашел скелет ихтиозавра: фото

Останки ихтиозавра (Фото: facebook.com/jon.gopsill)

Гражданин Великобритании Джон Гопсилл во время утренней прогулки с собаками наткнулся на скелет древнего динозавра. Об этом сообщает The Sun.

Это произошло на пляже графства Сомерсет. Первыми странные кости заметили собаки. Гопсилл связался с Музеем естественной истории и сообщил, что нашел останки какого-то древнего существа, вымытые на берег. Он уверен, что эти кости принадлежали ихтиозавру – древнему морскому хищнику.

"Я часто нахожу на берегу окаменелые останки аммонитов, у меня есть своя небольшая коллекция. Но интуиция подсказывает, что на этот раз добыча куда более серьезная. Считается, что ихтиозавры жили от 250 до 90 миллионов лет назад – я очень удивлен, что кости так хорошо сохранились", – рассказывает Гопсилл.

На следующий день на том же пляже одна из собак, Поппи, откопала камень, который тоже оказался фрагментом ископаемого.

Гопсилл считает, что его удачливость вызвана штормовой погодой – сильные дожди и ветер обнажили часть грунта и доисторические останки.

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