Певец Джастин Бибер заявил, что борется с болезнью Лайма: фото

Канадский поп-певец Джастин Бибер проходит лечение от болезни Лайма. Об этом он сообщил в Instagram.
"У меня недавно диагностировали болезнь Лайма, которая влияет на мою кожу, работу головного мозга, энергию и общее состояние здоровья", – написал Бибер.
Артист добавил, что сейчас проходит лечение, но вскоре в YouTube будут загружены ролики, в которых он расскажет, как борется с болезнью.
От болезни Лайма ранее страдали американский актер Алек Болдуин, модель Белла Хадид и певица Аврил Лавинь.
Болезнь Лайма переносят клещи.
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