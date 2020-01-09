Певец Джастин Бибер заявил, что борется с болезнью Лайма: фото

Джастин Бибер (Фото: EPA)

Канадский поп-певец Джастин Бибер проходит лечение от болезни Лайма. Об этом он сообщил в Instagram.

"У меня недавно диагностировали болезнь Лайма, которая влияет на мою кожу, работу головного мозга, энергию и общее состояние здоровья", – написал Бибер.

Артист добавил, что сейчас проходит лечение, но вскоре в YouTube будут загружены ролики, в которых он расскажет, как борется с болезнью.

От болезни Лайма ранее страдали американский актер Алек Болдуин, модель Белла Хадид и певица Аврил Лавинь.

Болезнь Лайма переносят клещи.

24 декабря 2019 года сообщалось, что канадский музыкант Джастин Бибер, в марте того же года заявивший, что уходит со сцены из-за депрессии и внутренних проблем, анонсировал свое возвращение.

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