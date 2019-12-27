Насилие, тюрьма, силикон. Lindemann выпустил новый клип: видео

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Песня вошла в новый альбом F&M

Проект Lindemann, в состав которого входят лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн и лидер Hypocrisy и Pain Петер Тэгтгрен выпустили и опубликовали в Youtube композицию Ach so gern.

Песня вошла в новый альбом F&M. Режиссером клипа выступил Зоран Бихач.

Большую часть экранного времени жестоко избивают Линдеманна.

В феврале 2020 года Lindemann отправится в свой первый концертный тур. Музыканты сыграют 12 концертов в Европе. В Киев Lindemann приедет 6 марта.

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Теги: Lindemann, Rammstein, музыка, видеоклип, Тилль Линдеманн
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