Rammstein. Тилль Линдеманн едет в Киев с концертом: названа дата

Фото: instagram.com/lindemannofficial

Фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн и мультиинструменталиста Петера Тагтгрена выступят в Киеве с концертом в рамках созданного ими проекта Lindemann. Об этом сообщает Instagram музыкантов.

22 ноября состоится релиз их второго альбома, который называется F&M, а в феврале 2020 года Lindemann отправится в свой первый концертный тур. Музыканты сыграют 12 концертов в Европе.

В Киев Lindemann приедет 6 марта.

F&M - аббревиатура Frau und Mann; в переводе с немецкого "Мужчина и женщина". Альбом выйдет на лейблах Universal Music и Vertigo Berlin. Уже выпущено четыре сингла: Mathematik, Steh auf, Ich weiß es nicht и Knebel. Steh Auf достиг 8 позиции в немецких чартах.

В апреле 2018 года в Берлине состоялась премьера спектакля Hänsel und Gretel, где сыграл роль Тилль Линдеманн. Специально для этого выступления группа записала шесть композиций: Ich liebe das Leben, Schlaf ein, Allesfresser, Sauber, Knebel и Blut. Все песни, кроме Sauber были перезаписаны в студийном качестве и будут выпущены на альбоме.

Недавно Lindemann выпустил видеоклип на композицию Ich Weiß Es Nich ("Я не знаю"), при создании которого использовался искусственный интеллект

Читайте также: Съел живого таракана. Лидер Rammstein выпустил новый клип: видео