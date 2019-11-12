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Rammstein. Тилль Линдеманн едет в Киев с концертом: названа дата

Rammstein. Тилль Линдеманн едет в Киев с концертом: названа дата - Фото
Фото: instagram.com/lindemannofficial
12.11.2019, 22:11

Концерт в Украине состоится 6 марта 2020 года

Фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн и мультиинструменталиста Петера Тагтгрена выступят в Киеве с концертом в рамках созданного ими проекта Lindemann. Об этом сообщает Instagram музыкантов.

22 ноября состоится релиз их второго альбома, который называется F&M, а в феврале 2020 года Lindemann отправится в свой первый концертный тур. Музыканты сыграют 12 концертов в Европе.

В Киев Lindemann приедет 6 марта.

F&M - аббревиатура Frau und Mann; в переводе с немецкого "Мужчина и женщина". Альбом выйдет на лейблах Universal Music и Vertigo Berlin. Уже выпущено четыре сингла: Mathematik, Steh auf, Ich weiß es nicht и Knebel. Steh Auf достиг 8 позиции в немецких чартах.

В апреле 2018 года в Берлине состоялась премьера спектакля Hänsel und Gretel, где сыграл роль Тилль Линдеманн. Специально для этого выступления группа записала шесть композиций: Ich liebe das Leben, Schlaf ein, Allesfresser, Sauber, Knebel и Blut. Все песни, кроме Sauber были перезаписаны в студийном качестве и будут выпущены на альбоме.

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музыка Lindemann Тилль Линдеманн
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