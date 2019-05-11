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11.05.2019, 14:55

Певица Рианна запускает модный бренд совместно с Louis Vuitton

Певица Рианна запускает модный бренд совместно с Louis Vuitton - Фото
Rihanna (фото - ЕРА)

Fenty - первый новый бренд от LVMH, начиная с 1987 года

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Певица Рианна планирует осенью 2019 года совместно с французской компанией Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) запустить модный бренд Fenty, который будет производить одежду, обувь и аксессуары. Об этом сообщает ВВС.

Название торговой марки связано с именем Рианны - Робин Рианна Фенти.

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Fenty - первый новый бренд от LVMH, начиная с 1987 года, отмечает издание.

Рианна в своем заявлении сказала, что ей предоставили "уникальную возможность создать модный дом категории лакшери, без творческих ограничений".

Генеральный директор LVMH Бернард Арно, сказал, что Рианне окажут поддержку в создании команды и выделят ресурсы.

"Каждый знает, что Рианна прекрасная певица, но благодаря нашему партнерству в Fenty Beauty, я открыл для себя настоящего предпринимателя и руководителя, потрясающего лидера", - сказал он.

Агентство отмечает, что косметический бренд певицы Fenty Beauty достиг почти 500 млн евро с продажи на конец 2018 года.

В 2018 году Rihanna также запустила линию нижнего белья Savage X Fenty.

В ГФС вчера заявили, что некоторые звезды украинского шоу-бизнеса не декларируют свои доходы совсем или декларируют незначительные суммы, например, несколько гривень.

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Теги: бренд, рианна, rihanna, Louis Vuitton, LVMH
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