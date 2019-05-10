Звезды шоу-бизнеса декларируют по несколько гривень дохода - ГФС

Ани Лорак (фото - instagram.com/anilorak)

Некоторые звезды украинского шоу-бизнеса не декларируют свои доходы совсем, декларируют их отсутствие или совсем незначительные суммы, например, несколько гривень. Об этом в Facebook написал и.о. заместителя главы Государственной фискальной службы Евгений Бамбизов.

Он отметил, что многие артисты работают как субъекты предпринимательской деятельности, однако "далеко не всегда выступают образцовыми налогоплательщиками".

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"Нередко вообще забывают, что являются такими же декларантами доходов, как и их зрители. Наверное из-за слишком плотных графиков гастролей и тренировок. Или же - декларируют отсутствие доходов или совсем незначительные суммы (например, несколько сотен или даже - несколько грн)", - написал Бамбизов.

Также, по его словам, звезды часто забывают задекларировать доходы, полученные за рубежом.

"Имен для примера - куча. Анна Седокова, Ани Лорак, DZIDZO, Камалия, Андрей Хлывнюк (Бумбокс), Позитив (Время и Стекло), Мария Яремчук, Амадор Лопес, а также… MARUV и ее соперницы в нацотборе Евровидения Tayanna и А. Зарицкая (KAZKA), звезды спорта В. Ломаченко, Э. Свитолина, А. Усик - и много других общеизвестных персон", - уточнил замглавы ГФС.

При этом, отмечает Бамбизов, эти артисты выглядят вполне обеспеченными людьми и ведут соответствующую публичную жизнь.

Вместе с тем представитель ГФС сообщил, что есть и рекордсмены по декларированию. Двое известных ведущих, по его словам, задекларировали 158 млн и 26 млн грн. Среди певцов рекорд – 11,8 млн грн.

Бамбизов отметил, что ГФС продолжает отрабатывать информацию об артистах, ведущих, музыкантах, спортсменах и других известных декларантах.

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