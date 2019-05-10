Украинки претендуют на первую в мире премию для блогеров

Фото: worldbloggersawards

В Каннах в этом году впервые вручат премии для блогеров World Bloggers Awards. Среди претендентов на награду – две украинки.

Церемония награждения состоится 24 мая в пятизвездочном отеле Martinez, расположенном на набережной Круазетт.

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Премией World Bloggers Awards эксперты в сфере блогинга наградят лучших представителей индустрии в 22 разных категориях, включая фуд, фешн, фитнес и другие направления.

На приз претендуют более полусотни блогеров. Их будут оценивать по популярности, количеству подписчиков, лайков и комментариев, взаимодействии с аудиторией, а также качеству создаваемого ими контента.

В числе номинантов оказались две украинки – Саша Чистова, у которой насчитывается свыше 1,5 млн подписчиков на видеоплатформе и модель Анна Андрес - победительница Мисс Украина Вселенная 2014.

13 апреля в Лондоне обнародовали шорт-лист Букеровской премии.