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10.05.2019, 14:10

Украинки претендуют на первую в мире премию для блогеров

Украинки претендуют на первую в мире премию для блогеров - Фото
Фото: worldbloggersawards

На премии претендуют более полусотни блогеров из разных сфер. Среди них две украинки

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В Каннах в этом году впервые вручат премии для блогеров World Bloggers Awards. Среди претендентов на награду – две украинки.

Церемония награждения состоится 24 мая в пятизвездочном отеле Martinez, расположенном на набережной Круазетт.

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Премией World Bloggers Awards эксперты в сфере блогинга наградят лучших представителей индустрии в 22 разных категориях, включая фуд, фешн, фитнес и другие направления.

На приз претендуют более полусотни блогеров. Их будут оценивать по популярности, количеству подписчиков, лайков и комментариев, взаимодействии с аудиторией, а также качеству создаваемого ими контента.

В числе номинантов оказались две украинки – Саша Чистова, у которой насчитывается свыше 1,5 млн подписчиков на видеоплатформе и модель Анна Андрес - победительница Мисс Украина Вселенная 2014.

13 апреля в Лондоне обнародовали шорт-лист Букеровской премии.

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Теги: премия, блогеры, World Bloggers Awards﻿
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