По одной за год. The Guardian назвал ТОП-10 книг десятилетия

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ТОП-10 книг, вышедших в период с 2010 по 2019 годы и ставших наиболее значительными произведениями, составил The Guardian.



Среди лучших книг десятилетия: книга Майкла Льюиса, по мотивам которой был снят фильм "Игра на понижение", получивший Оскар за лучший адаптированный сценарий (2015) – о финансовом кризисе 2007–2008 годов, "Аргонавты" Мэгги Нельсон, вошедшая в ТОП-100 книг ХХI века, которые обязан прочитать каждый по мнению американских литературных критиков издания Vulture, и книга Бернардин Эваристо "Девушка, женщина, все остальное", за которую автор в 2019 году удостоилась Букеровской премии.

ТОП-10 книг 2010–2019 годов по версии The Guardian:

2010 год — Большая игра на понижение. Тайные пружины финансовой катастрофы, Майкл Льюис

2011 год — Sapiens. Краткая история человечества, Юваль Ной Харари

2012 год — Исчезнувшая, Гиллиан Флинн

2013 год — Девочка – это заготовка, Эймар Макбрайд

2014 год — Меняется все. Капитализм против климата, Наоми Кляйн

2015 год — Аргонавты, Мэгги Нельсон

2016 год — Осень, Али Смит

2017 год — Почему я больше не говорю с белыми о расизме, Рени Эддо-Лодж

2018 год — Нормальные люди, Салли Руни

2019 год — Девушка, женщина, все остальное, Бернардин Эваристо

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