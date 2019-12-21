Джоан Роулинг возглавила список высокооплачиваемых писателей

Джоан Роулинг (Фото: EPA)

Писательница Джоан Роулинг вернула лидерство в списке самых высокооплачиваемых писателей мира по версии журнала Forbes. В 2019 году она получила доход в $92 млн.

Увеличить доход писательнице помогла пьеса "Гарри Поттер и проклятое дитя".

Второе место в списке занял победитель прошлого года, Джеймс Паттерсон, доход которого составил $70 млн. В 2018 году книга "Президент пропал", которую Паттерсон написал в соавторстве с Биллом Клинтоном, стала бестселлером художественной литературы для взрослых.

Бывшая первая леди СЩА Мишель Обама замыкает тройку лидеров с доходом примерно в $36 млн. Она и ее муж, президент США Барак Обама, в 2017 году получили, как сообщается, аванс в размере $65 млн за две книги.

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