По роману Шкляра сняли фильм: Госкино сообщило подробности

Фото: пресс-служба Госкино

Завершены съемки полнометражного фильма "Черный ворон" по роману украинского писателя Василия Шкляра, сообщает пресс-служба Госкино.

Съемки проводила компания "ТЕТ-Продакшн" по заказу телеканала 1+1.

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В центре сюжета – повстанческое движение времен Холодноярской республики. "Современность доказывает, что неизученные уроки истории возвращаются к следующим поколениям: мы до сих пор защищаем независимость родной земли", - отметил глава Госкино Филипп Ильенко.

Съемки проводились с октября 2018-го. Основные локации съемки – территория Холодноо Яра и Мотронинский монастырь в Черкасской области. Святыню воссоздавали в Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике, поскольку после реставрации монастырь не сохранил исторический внешний вид.

Кроме того, во время съемок творческая группа ездила в охотничий дворец графа Шувалова в Тальном, Национальный историко-этнографический заповедник "Переяслав". В селе Поташ снимались массовые сцены, в которых задействовали более 150 актеров.

В главных ролях – Тарас Цимбалюк, Павел Москаль, Андрей Мостренко, Ксения Данилова, Азиз Абдурашидов, Зоряна Марченко, Наталья Сумская, Алина Коваленко, Алексей Тритенко, Данило Мирешкин.

Режиссер – Тарас Ткаченко, сценарист – Тарас Антипович.

Премьера фильма в кинотеатрах Украины состоится в этом году.

Ранее сегодня сообщалось, что 44-й президент США Барак Обама вместе с супругой Мишель Обамой станут продюсерами сериала для стримингового сервиса Netflix о начальном этапе правления нынешнего главы Белого Дома Дональда Трампа.

Фото: пресс-служба Госкино