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02.05.2019, 07:59

Барак и Мишель Обама снимут фильм по неоднозначной книге о Трампе

Барак и Мишель Обама снимут фильм по неоднозначной книге о Трампе - Фото
Барак Обама (фото - facebook.com/barackobama)

Бестселлер Макла Льюиса "Пятый риск" показывает Трампа в не выигрышном свете

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44-й президент США Барак Обама вместе с супругой Мишель Обамой станут продюсерами сериала для стримингового сервиса Netflix о начальном этапе правления нынешнего главы Белого Дома Дональда Трампа. Об этом сообщает русская служба Deutsche Welle.

Сериал будет снят по бестселлеру-хронике писателя Макла Льюиса "Пятый риск", который получил неоднозначные оценки из-за того, что показывает Трампа в не выигрышном свете.

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Согласно пресс-релизу, речь пойдет о "той неслышной работе, которую выполняют самые обычные герои, руководящие нашим правительством и охраняющие нашу нацию". 

В январе 2019 года президент США Дональд Трамп с женой Меланией Трамп были номинированы на премию Золотая малина-2019 за худшую роль в фильме.

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Теги: дональд трамп, кино, фильм, барак обама, мишель обама
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