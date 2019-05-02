Барак и Мишель Обама снимут фильм по неоднозначной книге о Трампе

Барак Обама (фото - facebook.com/barackobama)

44-й президент США Барак Обама вместе с супругой Мишель Обамой станут продюсерами сериала для стримингового сервиса Netflix о начальном этапе правления нынешнего главы Белого Дома Дональда Трампа. Об этом сообщает русская служба Deutsche Welle.

Сериал будет снят по бестселлеру-хронике писателя Макла Льюиса "Пятый риск", который получил неоднозначные оценки из-за того, что показывает Трампа в не выигрышном свете.

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Согласно пресс-релизу, речь пойдет о "той неслышной работе, которую выполняют самые обычные герои, руководящие нашим правительством и охраняющие нашу нацию".

В январе 2019 года президент США Дональд Трамп с женой Меланией Трамп были номинированы на премию Золотая малина-2019 за худшую роль в фильме.