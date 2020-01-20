Подлинность "особого" автопортрета Ван Гога доказана: фото

Автопортрет Винсента Ван Гога, 1889 (Фото: Anne Hansteen/The Van Gogh Museum in Amsterdam)

Эксперты признали подлинным единственный автопортрет Винсента ван Гога, который он написал во время пребывания в психиатрической клинике в Сен-Реми на юге Франции в конце августа 1889 года. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что искусствоведы несколько десятилетий испытывали сомнения в аутентичности этой работы нидерландского художника.

Сегодня, 20 января, представители Норвежского национального музея в Осло заявили, что тщательные технические и стилистические исследования несомненно показали, что картина принадлежит кисти Ван Гога.

Музей в Осло купил картину в 1910 году. А в 1970-ом возникли сомнения в ее подлинности – история происхождения картины была неизвестной, а стиль и цвета показались нетипичными для Ван Гога.

Музей в Осло попросил экспертов нидерландского Музея Ван Гога провести полную экспертизу произведения искусства.

"На основе стиля, техники, материала, происхождения и особой иконографии исследователи теперь могут подтвердить, что сомнения были неоправданными", – отметили в амстердамском музее. Экспертиза длилась около шести лет.

"До сих пор это – единственная работа, о которой известно, что он нарисовал ее во время психического заболевания", – отметили в музее Амстердама, назвав эту картину особенной.

В Сен-Реми ван Гог написал еще два известных автопортрета, которые находятся в Национальной галерее искусств в Вашингтоне и в Музее д'Орсе в Париже. Их художник создал несколькими неделями позже – когда уже оправился от психического заболевания.

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