Эскперты подтвердили подлинность найденной в стене картины Климта

Найденная картина Климта (Фото: EPA)

Итальянские власти подтвердили, что картина "Портрет женщины" действительно принадлежит кисти Густава Климта. Об этом сообщает BBC.

Картина была утрачена почти 23 года назад. Месяц назад ее нашли в нише в стене, которую решили очистить от плюща.

"Портрет женщины" украли из галереи в Пьяченце, что на севере Италии, в 1997 году. Эту картину Климта оценивают примерно в 60 млн евро.

Почему похитители оставили ее в стене Галереи современного искусства Рикки Одди, остается загадкой.

"Не без волнения я могу заявить, что работа является аутентичной", - заявила прокурор Орнелла Чикко.

Она утверждает, что дальше исследователи будут выяснять, была ли картина сразу спрятана там, где ее нашли, или же воры держали ее в другом месте.

После этого "Портрет женщины" вернут в галерею.

Чтобы выяснить, действительно ли автором портрета является Климт, полотно исследовали в инфракрасном свете и ультрафиолете, а также сравнили с материалами исследований этой же картины в 1996 году.

Искусствовед Гвидо Кауцци утверждает, что картина в сравнительно неплохом состоянии: "Она прошла через несколько испытаний, но требует лишь общей реставрации, ничего сложного".

Венский художник Густав Климт написал "Портрет дамы" в 1916-1917, в конце своей жизни.

В 1925 картину привез в Италию юрист и коллекционер Джузеппе Риччи Одди. Она оставалась в галерее до 22 февраля 1997 года, когда ее похитили во время подготовки к выставке.

Грабители оставили сломанную раму от картины на крыше здания, чтобы сложилось впечатление, что именно так они попали в галерею. Однако отверстие, ведущее на крышу, был слишком маленьким, чтобы у него могло пройти само полотно.

В декабре прошлого года садовники очищали стену от плюща и наткнулись на металлическую дверцу. За ней в черном мешке и нашли пропавшую картину.

К тому моменту стену не очищали около десятилетия.

Читайте также: В Лондоне повредили картину Пикассо стоимостью $26 млн