Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Лондоне повредили картину Пикассо стоимостью $26 млн

В Лондоне повредили картину Пикассо стоимостью $26 млн - Фото
Галерея Тейт (Фото: Neil Hall/EPA)
31.12.2019, 19:48

Ущерб, нанесенный картине испанского художника, оценивают эксперты

Картину Пабло Пикассо "Бюст женщины" повредил посетитель лондонской галереи Тейт 28 декабря. Об этом сообщает BBC.

Картину оценивают более чем в $26 млн. По сообщениям, она была порвана, в данный момент картина снята с экспозиции, сотрудники галереи оценивают возможный ущерб.

По подозрению в повреждении картины задержан 20-летний лондонец Шакил Мэсси, который останется под стражей до предварительного слушания в суде 30 января. Он отрицает свою вину.

Напишите нам
Пабло Пикассо картина галерея Тейт Бюст женщины
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 