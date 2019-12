В Лондоне повредили картину Пикассо стоимостью $26 млн

Картину Пабло Пикассо "Бюст женщины" повредил посетитель лондонской галереи Тейт 28 декабря. Об этом сообщает BBC.

Картину оценивают более чем в $26 млн. По сообщениям, она была порвана, в данный момент картина снята с экспозиции, сотрудники галереи оценивают возможный ущерб.

По подозрению в повреждении картины задержан 20-летний лондонец Шакил Мэсси, который останется под стражей до предварительного слушания в суде 30 января. Он отрицает свою вину.

