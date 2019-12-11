Украденную картину Климта случайно нашли в тайнике галереи: видео

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"Портрет женщины" обнаружил садовник

Картину знаменитого австрийского художника Густава Климта "Портрет женщины", которая оценивается в 60 млн евро, почти 23 года похитили из галереи современного искусства в итальянском городе Пьяченца. Теперь полотно обнаружили. Об этом сообщает BBC.

Нашли картину неожиданно. Садовник, очищавший плющ со стены галереи, из которой пропала картина, наткнулся на маленькую железную дверь. За ней обнаружился тайник, в котором лежал сверок с картиной. Полотно передали полиции, и сейчас выясняется его подлинность.

Директор галереи Массимо Феррари уверен, что найденная картина - не подделка, потому что печати и воск на ее обратной стороне совпадают с теми, что были на оригинале.

Полиция выясняет, почему похитители спрятали полотно в стене. Одна из версий - они планировали вернуться и забрать ее, когда спадет внимание мировых СМИ. Кража картины стала одной из самых громких в те годы.

Картину похитили 22 февраля 1997 года из галереи современного искусства Риччи Одди, когда там шла подготовка к выставке Климта, центральное место в которой должен был занять "Портрет женщины".

"Портрет женщины" был написан Климтом в 1916-17 годах  – это одна из последних его работ.

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Теги: Густав Климт, художник, картина
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