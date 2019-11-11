Полански обвинили еще в одном в изнасиловании, но не накажут

Роман Полански (Фото: EPA)

Французская актриса Валентина Монньер рассказала, что в 1975 году подверглась изнасилованию со стороны режиссера Романа Поланского. Об этом сообщает Variety.

По словам актрисы, это произошло на лыжном курорте в Гштад в Швейцарии, когда ей было 18 лет. Несколько человек подтвердили, что Монньер ранее обсуждала с ними происшествие.

Монньер утверждает, что не была лично знакома с Поланским, когда с друзьями приехала в его дом в горах, чтобы покататься на лыжах. По ее словам, как-то вечером Полански позвал ее к себе в комнату. Там он напал на нее, пытался заставить ее проглотить какую-то таблетку, ударил, сорвал одежду и изнасиловал.

Отмечается, что за этот инцидент Полански не грозит суд, так как по французскому законодательству дела, которым более 20 лет, не рассматриваются.

Монньер говорит, что не сообщила о происшествии раньше, потому что боялась действий со стороны Поланского, а сейчас сказала - из-за предстоящего выхода во французский прокат фильма Поланского "Офицер и шпион", который получил особый приз жюри на кинофестивале в Венеции.

Режиссер отрицает обвинения со стороны Монньер и планирует подать иск против Le Parisien, напечатавшей заявление актрисы.

Полански много живет и работает во Франции, куда сбежал в 1978 году, когда лос-анджелесский суд признал его виновным в растлении несовершеннолетней. Впоследствии с обвинениями выступили еще четыре женщины.

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