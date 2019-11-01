После "Чернобыля". В зоне ЧАЭС рекорд посещаемости: сколько

Чернобыль (фото - chnpp.gov.ua)

Чернобыльскую зону отчуждения от начала 2019 года уже посетили 107 000 человек. Это рекордный показатель - он был зафиксирован в октябре. Об этом сообщает Госагентство по управлению зоной отчуждения.

Отмечается, что рост же посещаемости начался весной. Факторами, которые повлияли на увеличение потока туристов стали: введение электронной пропуска, создание дополнительной инфраструктуры и повышенный интерес к ЧАЭС после выхода мини-сериала HBO "Чернобыль".

По данным Госагентства, почти 80% посетителей - из-за границы. Страны-рекордсмены: Великобритания - 15 738 туристов, Польша - 9 378, Германия - 7 826, США - 5 580, Чехия - 4 063. Из Украины в целом зону посетили 22468 человек.

"За последние месяцы мы открыли новые маршруты, в частности водные и воздушные, установили информационные стенды на двух языках, увеличили количество гидов - это только начало реализации большой стратегии по развитию зоны отчуждения", - рассказал помощник директора ГП ЦОТИЗ Кирилл Гарник.

Отмечается, что зона отчуждения интересна не только туристам, но и художникам. За последнее время произошло несколько событий, которые привлекают внимание общественности к восстановлению природы в ЧЗО. В этом году также открыли несколько новых маршрутов.

Для того, чтобы посетить зону, нужно зарегистрироваться и подать заявку в системе "Электронный билет" на сайте solaris.testmticket.in.ua/ua.

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