На Чернобыльской станции "Дуга-2" устроили лазерное шоу: видео

В Чернобыле радиолокационную станцию "Дуга-2" на один вечер с помощью лазеров превратили в объект искусства. Об этом сообщает ТСН.

Культовый объект зоны отчуждения стал арт-объектом благодаря лазерному шоу. Игра света сопровождалась музыкой со звуками, которые были записаны в зоне отчуждения.

Событие происходило вечером, когда посетители уже не могут находиться рядом с объектом.

Справка. "Дуга" - советская загоризонтная радиолокационная станция для системы раннего обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет.

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