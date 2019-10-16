Черная рука с атомом. На ЧАЭС появилось большое граффити: фото

ЧАЭС до возведения новой арки (Иллюстративное фото: LIGA.net)

На восточной стене машинного зала Чернобыльской АЭС появился большой мурал. Об этом сообщает пресс-служба госспецпредприятия Чернобыльская АЭС.

Эскиз работы создал Валерий Коршунов. На граффити изображен табун лошадей на фоне лесостепи, а также черная рука с атомом. Размеры картины - 18 на 58 метров. Называется мурал "Взгляд в будущее".

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В пресс-службе не объясняют, что именно символизирует изображение. Однако сообщили, что на стену с граффити выходят окна офисов - каждый день его будут видеть более 2000 сотрудников ЧАЭС и посетителей станции. Инициаторы создания мурала надеются, что арт-объект будет повышать настроение и оптимизм работников.

По данным пресс-службы ЧАЭС, 59% сотрудников станции позитивно оценили новое оформление машинного зала.

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Фото: Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС"/Facebook