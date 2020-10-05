Премьера фильма "Дюна" Дени Вильнева перенесена почти на год

По информации источников, показ картины перенесут на начало октября 2021 года

Премьера научно-фантастического фильма "Дюна" киностудии Warner Bros. Pictures и Legendary режиссера Дени Вильнева не состоится 18 декабря как это планировалось ранее. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

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Как отмечается, Warner Bros. и Legendary официально пока не назвали новую дату выхода фильма, но, по информации источников THR, что премьера "Дюны" будет перенесена на начало октября 2021 года.

"Дюна" – амбициозный высокобюджетный фильм по роману Фрэнка Герберта 1965 года. В ролях: Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джош Бролин, Зендая, Джейсон Момоа, Хавьер Бардем, Дэйв Батиста, Шарлотта Рэмплинг, Стеллан Скарсгард и другие.

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Перенос премьеры "Дюны" происходит через три недели после того, как Warner Bros. перенесла блокбастер "Чудо-женщина 1984" с октября на Рождество – это сразу поставило под сомнение перспективу премьеры "Дюны" всего за неделю до старта супергеройского боевика.

2 октября стало известно, что MGM и Universal перенесли новый фильм о Джеймсе Бонде с ноября на следующий год. Это привела к тому, что крупнейшая сеть кинотеатров Cineworld, второй по величине экспонент в мире после AMC, заявила, что временно закроет все свои заведения в Великобритании и США.

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Наталия Медведева

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