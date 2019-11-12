Режиссер девятого "Форсажа" открыл места съемок

Фото: twitter.com/justinlin

Основной съемочный процесс боевика "Форсаж 9" - новой части экшен-франшизы - завершен. Об этом сообщил в Twitter режиссер ленты Джастин Лин.

"Официально закончили съемки "Форсажа 9", - написал Лин. - Это самый амбициозный фильм серии, и я навеки признателен нашим невероятным съемочным командам из Лондона, Эдинбурга, Тбилиси (Грузия), Пхукета и Краби (Таиланд) и Лос-Анджелеса".

Сюжет "Форсажа 9" не раскрывается. В продолжении будут действовать персонажи Вина Дизеля, Натали Эммануэль, Мишель Родригес, Хелен Миррен, Джорданы Брюстер, Тайриза Гибсона, Лудакриса и злодейка в исполнении Шарлиз Терон.

Появятся и новые герои в исполнении Майкла Рукера, Джона Сины и Анны Савай.

Премьера запланирована на 21 мая 2020 года.

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