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Режиссер Сергей Лозница снимет фильм "Бабий Яр"

Режиссер Сергей Лозница снимет фильм "Бабий Яр" - Фото
Сергей Лозница (Фото: EPA)
24.12.2019, 21:32

Госкино оплатит более 30% общей стоимости производства фильма

Государственное агентство по вопросам кино заключило договор с ООО Солар Медиа Интертейнмент о предоставлении государственной поддержки на создание фильма "Бабий Яр", режиссером и сценаристом которого является Сергей Лозница. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Отмечается, что государственная поддержка составит 49 343 271 грн, то есть 32% общей стоимости производства фильма.

"Бабий Яр" сценариста и режиссера Сергея Лозницы - это радикальный акт трансформации языка кино. Для того, чтобы воспроизвести на экране гуманитарную трагедию, которая стала одним из символов ХХ века, режиссер Сергей Лозница порывает с традиционным нарративом и отказывается от концепции "главного героя", - говорится в сообщении.

Сообщается, что кинопроект исторической драмы "Бабий Яр" совместного украинского-германского производства стал одним из победителей одиннадцатого конкурсного отбора Госкино.

Продюсер картины - Сергей Лавренюк. Релиз фильма в Украине планируется в 2021 году.

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