В Украине снимут фильм о Леониде Каденюке

Леонид Каденюк (Фото: скриншот видео UATV Channel/Youtube)

Государственное агентство по вопросам кино заключило договор с ООО Совместная Победа Продакшн о предоставлении господдержки на создание фильма "Миссия - Космос", посвященного первому космонавту независимой Украины Леониду Каденюку. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Госкино выделит 3 363 676 грн, то есть 80% общей стоимости производства фильма.

Отмечается, что кинопроект документальной ленты "Миссия - Космос" стал одним из победителей двенадцатого конкурсного отбора Госкино. Режиссер - Сергей Шахворостов. Автор сценария и продюсер - Валерия Иваненко.

Премьера фильма в Украине запланирована на 2021 год.

Каденюк родился 28 января 1951 года в селе Клишковцы в семье учителей. В 1995 году попал в группу космонавтов Национального космического агентства Украины.

Прошел подготовку к космическому полету в NASA на американском космическом корабле многоразового использования.

С 19 ноября по 5 декабря 1997 года Каденюк совершил космический полет на американском шаттле "Колумбия". Во время полета выполнял биологические опыты, которые были связаны с растениями.

Каденюк - автор пяти научных трудов, в прошлом году издал книгу под названием "Миссия - Космос".

В 2011 году он был награжден орденом "За заслуги" III степени. Каденюк - летчик-испытатель, генерал-майор Военно-Воздушных Сил, Герой Украины.

31 января Леонид Каденюк скоропостижно скончался в Киеве.

Читайте также: Космонавт независимой Украины. Каденюку поставили памятник: видео