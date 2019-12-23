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В Украине снимут фильм о Леониде Каденюке

В Украине снимут фильм о Леониде Каденюке - Фото
Леонид Каденюк (Фото: скриншот видео UATV Channel/Youtube)
23.12.2019, 19:47

Премьера фильма в Украине запланирована на 2021 год

Государственное агентство по вопросам кино заключило договор с ООО Совместная Победа Продакшн о предоставлении господдержки на создание фильма "Миссия - Космос", посвященного первому космонавту независимой Украины Леониду Каденюку. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Госкино выделит 3 363 676 грн, то есть 80% общей стоимости производства фильма.

Отмечается, что кинопроект документальной ленты "Миссия - Космос" стал одним из победителей двенадцатого конкурсного отбора Госкино. Режиссер - Сергей Шахворостов. Автор сценария и продюсер - Валерия Иваненко.

Премьера фильма в Украине запланирована на 2021 год.

  • Каденюк родился 28 января 1951 года в селе Клишковцы в семье учителей. В 1995 году попал в группу космонавтов Национального космического агентства Украины.
  • Прошел подготовку к космическому полету в NASA на американском космическом корабле многоразового использования.
  • С 19 ноября по 5 декабря 1997 года Каденюк совершил космический полет на американском шаттле "Колумбия". Во время полета выполнял биологические опыты, которые были связаны с растениями.
  • Каденюк - автор пяти научных трудов, в прошлом году издал книгу под названием "Миссия - Космос". 
  • В 2011 году он был награжден орденом "За заслуги" III степени. Каденюк - летчик-испытатель, генерал-майор Военно-Воздушных Сил, Герой Украины.
  • 31 января Леонид Каденюк скоропостижно скончался в Киеве.

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Леонид Каденюк госкино Миссия - космос
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