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23.04.2019, 12:22

Рекорд Гиннесса: американец 116 раз посмотрел "Капитан Марвел"

Рекорд Гиннесса: американец 116 раз посмотрел "Капитан Марвел" - Фото
Постер к фильму "Капитан Марвел"

Терапевт из Висконсина потратил на просмотр одного и того же фильма 14 268 минут. Это примерно 10 суток.

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Терапевт из Висконсина Стив Руппель попал в книгу рекордов Гиннесса, посмотрев фильм "Капитан Марвел" 116 раз, сообщает издание CinemaBlend

Премьера фильма состоялась в конце февраля этого года.

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Чтобы побить рекорд, ему нужно было посмотреть фильм немного меньше раз – 104, но мужчина решил "закрепить результат", поэтому посмотрел киноленту еще 12 раз.

Американец признался, что побить рекорд было довольно сложно, но делать подобное еще раз он не намерен. Кроме того, ему необходимо было подтвердить, что он действительно просмотрел фильм столько раз, в том числе, письменными свидетельствами. 

По словам мужчины, в один день он смотрел фильм около семи раз. Он даже брал отпуск на работе, а также использовал для просмотра обеденные перерывы и выходные. В целом он потратил на просмотр 14 268 минут - или более 237 часов. 

"Я думал, что это была самая безумная вещь, я думал, что это невозможно… Но через некоторое время я подумал: "Наверное, мне следует это сделать", - рассказал Руппель журналистам.

Издание отмечает, что это не первый мировой рекорд Руппеля и, вероятно, он выбрал себе такое хобби. Ранее он ставил рекорды на полумарафонах.

7 марта сообщалось, что на юге Канады местный житель Клинт Массе при помощи жены, спецтехники и 300 грузовиков снега за неделю соорудил самый большой в мире снежный лабиринт.

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Теги: США, рекорд, капитан марвел
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