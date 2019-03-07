Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Популярный туристический объект находится на территории частной фермы в южном пригороде Виннипега, столицы провинции Манитоба

Реклама
Реклама

На юге Канады местный житель Клинт Массе при помощи жены, спецтехники и 300 грузовиков снега за неделю соорудил самый большой в мире снежный лабиринг. Об этом сообщил местный ресурс CBC News.

Протяженность двухметровых стен, по утверждению автора идеи, составляет более 1300 метров.

Реклама

Лабиринт открыли еще в января, но официальная его регистрация в Книге рекордов Гиннеса произошла только на днях.

Площадь объекта - около 2789 кв. метров, что примерно на 1100 кв. м больше, чем у прошлого рекордсмена из Сандер-Бей также в Канаде. Его построили в 2015-м.

Видео: CBC News

Отправить:
Распечатать:
Теги: снег, видео, канада, лабиринт, манитоба
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Рекорд Гиннеса: создан массивный снежный лабиринт - видео
Рекорд Гиннеса: создан массивный снежный лабиринт - видео
"Манчестер Юнайтед" феерично выбил ПСЖ из Лиги Чемпионов: видео
"Манчестер Юнайтед" феерично выбил ПСЖ из Лиги Чемпионов: видео
Под Днепром 9 часов горел завод по производству пластмасс: видео
Под Днепром 9 часов горел завод по производству пластмасс: видео
Мнение "Ответка" Гладковского: пока его сделали, обворовали Бигуса
ФОП-дискриминация. Почему государство думает только об айтишниках
Мнение ФОП-дискриминация. Почему государство думает только об айтишниках
Коболев о решении Кабмина: не имеют права
ТЭК Коболев о решении Кабмина: не имеют права
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Рекорд Гиннеса: создан массивный снежный лабиринт - видео
Рекорд Гиннеса: создан массивный снежный лабиринт - видео
"Манчестер Юнайтед" феерично выбил ПСЖ из Лиги Чемпионов: видео
"Манчестер Юнайтед" феерично выбил ПСЖ из Лиги Чемпионов: видео 06:44
Под Днепром 9 часов горел завод по производству пластмасс: видео
Под Днепром 9 часов горел завод по производству пластмасс: видео 06.03.19, 21:53
Китайское чудо: власти записали рэп про успехи страны: видео
Китайское чудо: власти записали рэп про успехи страны: видео 06.03.19, 21:48
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 