Рекорд Гиннеса: создан массивный снежный лабиринт - видео

На юге Канады местный житель Клинт Массе при помощи жены, спецтехники и 300 грузовиков снега за неделю соорудил самый большой в мире снежный лабиринг. Об этом сообщил местный ресурс CBC News.

Протяженность двухметровых стен, по утверждению автора идеи, составляет более 1300 метров.

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Лабиринт открыли еще в января, но официальная его регистрация в Книге рекордов Гиннеса произошла только на днях.

Площадь объекта - около 2789 кв. метров, что примерно на 1100 кв. м больше, чем у прошлого рекордсмена из Сандер-Бей также в Канаде. Его построили в 2015-м.

Видео: CBC News