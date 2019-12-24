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Рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия - Forbes

Рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия - Forbes - Фото
Фото: EPА/Kiyoshi Ota
24.12.2019, 16:14

Самым высокооплачиваемым спортсменом стал американский боксер Флойд Мэйвезер

По версии Forbes самым высокооплачиваемым спортсменом десятилетия стал боксер из США Флойд Мэйвезер, который, по данным издания, заработал за прошедшие 10 лет $915 млн. Об этом сообщает Forbes

Вторым в списке стал игрок футбольного клуба "Ювентус" и сборной Португалии Криштиану Роналду, который за 10 лет заработал $800 млн. Третьим стал нападающий "Барселоны" Лионель Месси - за уходящие 10 лет он заработал $750 млн.

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В первую десятку попали: баскетболист Леброн Джеймс - $680 млн, теннисист Роджер Федерер - $640 млн, гольфист Тайгер Вудс - $615 млн, гольфист Фил Микельсон - $480 млн, боксер Менни Пакьяо - $435 млн, баскетболист Кевин Дюрант - $425 млн, а также чемпион мира Формулы - 1 Льюис Хэмильтон - $400 млн.

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